Kreipimąsi kompanijos vadovui Jeffui Bezosui pasirašė Europos Parlamento nariai iš Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos, Kroatijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Slovakijos, Estijos, Suomijos, Portugalijos, Vengrijos, Ispanijos, atstovaujantys pagrindines politines grupes. Laišką inicijavo europarlamentaras Antanas Guoga, kreipimąsi taip pat palaikė Lietuvos atstovai europarlamente Laima Andrikienė, Petras Auštrevičius, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Valentinas Mazuronis, Bronis Ropė, Algirdas Saudargas. Laiške parlamentarai nurodo, jog „smerkia nacių ir sovietų režimų simbolių naudojimą“, nurodydami, kad režimai „sistemiškai pažeidinėjo žmogaus teises, ribojo laisvę ir demokratiją“. „Sovietų režimo aukų skaičius viršija 60 mln., per 10 mln. žmonių buvo ištremti į darbo stovyklas Sibire, čia išgyveno nežmoniškas sąlygas, priverstinį darbą, badą ir fizinį smurtą. Sovietų režimo kruvinus veiksmus, terorą ir nežmoniškumą patyrė bene kiekviena šeima okupuotose valstybėse, o tragiškos šių veiksmų pasekmės jaučiamos iki šiol“, – pabrėžia EP atstovai. A. Guoga sako, kad milijonams europiečių kūjis ir pjautuvas pirmiausia asocijuojasi su kruvinu režimu. „Negalime leisti, kad laisvų žmonių bendruomenėje, kokia yra Europos Sąjunga, būtų garbinami simboliai milijonams reiškiantys okupaciją, kančias ir žudynes“, – pranešime teigia A. Guoga. EP atstovai tikisi, kad „Amazon Inc“ imsis atsakomybės ir, vardan demokratijos vertybių bei Europos tautų laisvės, sustabdys prekybą totalitarinio režimo simboliais. A. Guoga taip pat nurodo kreipęsis į Europos Komisiją, prašydamas paaiškinti, kokių žingsnių ši institucija imasi, kad totalitarinių režimų simbolių naudojimas ES būtų uždraustas. A. Guoga teigia reaguojantis į socialiniuose tinkluose kilusią lietuvių iniciatyvą #WhyNotSvastika, kuria „Amazon“ raginama stabdyti prekyba dešimtimis marškinėlių rūšių su sovietine simbolika. Po Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių kritikos prekes su sovietine simbolika iš prekybos šį rudenį išėmė ir „Walmart Inc“ bei „Adidas“. EP iš viso dirba 751 narys iš 28 ES valstybių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.