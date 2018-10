Pasak jo, spalio 17 dieną, trečiadienį, kanclerė Angela Merkel prieš išvykdama į Briuselį Vokietijos parlamente pasakys kalbą. Tai tradicinis pareiškimas ES viršūnių susitikimų ar kitų svarbių derybų bei sprendimų išvakarėse. „Po to ji išvyks į Briuselį, kur spalio 17 ir 18 dienomis Europos Vadovų Taryboje įvairiais formatais susitiks ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Viskas prasidės spalio 17 dieną darbo vakariene „Brexit“ tema. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier 27 dalyvius informuos apie derybų eigą“, – sakė St. Seibertas. Pats viršūnių susitikimo posėdis prasidės ketvirtadienį ryte. Darbotvarkėje bus trys klausimai: „migracija, išorės saugumas ir užsienio politika“, nurodė St. Seibertas. Be to, Austrijos, kuri šiuo metu pirmininkauja ES, atstovai informuos apie preliminarias konsultacijas dėl ES biudžeto 2021-2027 metams.

