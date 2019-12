„Šie metai Rusijoje buvo šilčiausi per visą stebėjimų laikotarpį“, – Rusijos naujienų agentūroms sakė R. Vilfandas.

Jis teigė, kad 2019 m. vidutinė Maskvos temperatūra pasiekė 7,6–7,7 laipsnio Celsijaus ir taip ankstesnį rekordą pagerino 0,3 laipsnio Celsijaus.

Maskvoje temperatūra yra fiksuojama nuo 1879 metų, o visoje Rusijoje – nuo 1891 m.

Dėl globalinio atšilimo temperatūra sparčiai kyla visame pasaulyje. Kiek anksčiau šį mėnesį Jungtinės Tautos (JT) paskelbė, kad 2019 m. buvo vieni iš trejų šilčiausių metų nuo orų stebėjimo pradžios.

Nors Rusija garsėja atšiauriomis žiemomis, gruodis Maskvoje buvo šilčiausias per šimtmetį. Paprastai gruodžio viduryje Maskvą užkloja sniego sluoksnis, tačiau šiemet metų pabaiga buvo be sniego ir debesuota. Sostinės slidinėjimo trasos uždarytos, pasirodė pavasariniai pumpurai – trimis ar net daugiau mėnesių per anksti.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisako pripažinti ryšį tarp pasaulinio atšilimo ir žmogaus veiklos. Kiek anksčiau šį mėnesį tradicinės metų pabaigos konferencijos metu V. Putinas teigė, kad „niekas nežino“ klimato kaitos priežasčių.

Tačiau Rusijos prezidentas pripažino, kad klimato kaitos padariniai gali sukelti katastrofą šalyje, kuri yra viena iš daugiausiai anglies dvideginio išskiriančių šalių.

V. Putinas teigė, kad atšilimo lygis Rusijoje yra 2,5 proc. didesnis nei kitur planetoje. „Mūsų šaliai šis procesas yra labai reikšmingas“, – sakė jis.