Iniciatyva būtų dalis ES šalių pastangų spręsti prastėjančių sąlygų Libijoje klausimą. Šioje Šiaurės Afrikos valstybėje tūkstančiai žmonių yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis. „2018 metais iki 10 tūkst. pabėgėlių galės be jokių pavojų, humanitariniais koridoriais atvykti į Europą“, – interviu laikraščiui „La Repubblica“ sakė Italijos vidaus reikalų ministras Marco Minniti (Markas Minitis). Pranešimas buvo paskelbtas iš Libijos evakavus ir kariniu lėktuvu penktadienį į Romą atskraidinus 162 „pažeidžiamus žmones“ iš Eritrėjos, Etiopijos, Somalio ir Jemeno. Šioje grupėje buvo vienišų motinų, niekieno nelydimų vaikų ir neįgaliųjų. Tai pirmas kartas, kai pabėgėlius ir migrantus tiesiogiai į Europą perkėlė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR). Susiję straipsniai: Ramūnas Bogdanas. Rusija baigia pasiruošimus naujam karui Vokiečius kankina negera nuojauta: užsimena apie bėgimą į Rytų Europą Libijoje yra maždaug 400 tūkst. migrantų, tarp jų – maždaug 36 tūkst. vaikų, anksčiau šį mėnesį nurodė JT vaikų agentūra UNICEF ir Tarptautinė migracijos organizacija (TMO). 2018 metais TMO ketina pagal savanoriško grįžimo programą grąžinti 30 tūkst. migrantų į jų šalis. Šiemet buvo atgal išsiųsta maždaug 15 tūkst. migrantų. Libija seniai yra tranzito taškas migrantams, siekiantiems geresnio gyvenimo Europoje, bet kontrabandininkų verslas dar labiau suklestėjo po 2011 metų revoliucijos šalyje įsiviešpatavus chaosui.











