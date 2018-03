Patyręs pralaimėjimą Sirijoje ir Irake, IS pakeitė verbavimo metodus ir atakų taktiką, sakoma dokumente. „Susidūrusios su stipriu spaudimu. teroristinės grupuotės dažnai gali koreguoti savo naudojamus metodus. 2016-2017 metais IS lyderiai adaptavo savo organizaciją prie naujų realijų. Pavyzdžiui, jie suteikė daugiau autonomijos savo atšakoms, regioniniams filialams, įvykdė bazinį decentralizavimą“, – teigiama ataskaitoje. Toks taktikos pasikeitimas gali reikšti, kad dabar organizacija remsis savarankiškai veikiančiais pavieniais kovotojais, kurie rengia teroro aktus, paprastai nusinešančius mažiau gyvybių negu centre suplanuotos atakos, sakoma dokumente. Susiję straipsniai: Tillersonas: turkų karinė operacija Sirijoje silpnina JAV kovą su ISIS Dar viena pergalė prieš terorizmą: užkirstas kelias išpuoliui San Fransiske NATO taip pat atkreipia dėmesį į potencialias grėsmes, susijusias su teroristinių grupuočių narių užsieniečių grįžimu į savo šalis. „Šiuo metu nematome daug kovotojų, kurie grįžtų iš IS į NATO šalių teritoriją. Vis dėlto net ir nedidelis kovotojų, dalyvavusių mokymuose ir turinčių kovinės patirties, skaičius kelia potencialią grėsmę ir gali sustiprinti teroristinius tinklus ir kelia pavojų vietos gyventojams ir infrastruktūrai“, – teigiama Aljanso parengtame dokumente.

