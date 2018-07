1. Lėktuvas vibravo kaip skalbimo mašina

„AirAsia“ aviakompanijos lėktuvu skridusiems keleiviams kapitonas patarė „sukalbėti maldelę“ – prieš tai pranešė apie variklio gedimą, dėl kurio orlaivis kratėsi kaip skalbinius gręžianti skalbimo mašina.

Iš Perto į Kvala Lumpūrą skridęs lėktuvas po maždaug pusantros valandos skrydžio dėl techninio gedimo turėjo grįžti ir leidosi po maždaug trijų valandų kelionės.

24 metų keleivis Brentonas Atkinsonas sakė, kad visą lėktuvą ėmė kratyti. „Jausmas tikrai buvo tarsi sėdėtum ant skalbimo mašinos. (...) Pro langą mes tikrai matėme po sparnu variklį, kuris kaip reikiant smarkiai drebėjo“, – pasakojo vyras.

2. Ar aviacinis kuras tikrai turi taip tekėti iš po sparno?

Aviakompanijos „United Airlines“ skrydis į Veneciją buvo atšauktas vienam keleiviui pamačius, kaip lėktuvui ėmus kilti, iš po jo sparno pradėjo smarkiai tekėti aviacinis kuras.

Clearer video of the #united #gasleak. How not one crew member saw this is beyond me. Thank god we were lookin out the window at take off. pic.twitter.com/3BDZJ3S4xd— Rachel (@RachelEPas) June 14, 2017