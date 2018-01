Kaip pati pasakojo CNN žurnalistams, namo būklė buvo siaubinga: pastatas atrodė taip, tarsi jame jau ilgai niekas nebūtų gyvenęs.

„Sienos buvo išteptos išmatomis, – pasakojo N. Baldwin. – Ir svetainėje, ir visuose kituose kambariuose tvyrojo siaubingas dvokas.“

Klausimas, kaip galėjo susiklostyti tame name gyvenusios šeimos likimas, kaip tikina N. Baldwin, dar ilgai kirbėjo jos galvoje.

Prieš maždaug porą savaičių ji, deja, pagaliau gavo atsakymą.

Namas, kurį tada įsigijo N. Baldwin, priklausė Davidui ir Louise Turpinams – Kalifornijoje pastaruoju metu gyvenusiai porai, apkaltintai 13 savo vaikų kankinimu ir marinimu badu.

Kaltintojų teigimu, vaikai buvo savaitėms ar net mėnesiams prirakinami prie lovų. Sprendžiant iš dabartiniame Turpinų name rastų įrodymų, vaikai nebuvo atrakinami net tam, kad nueitų į tualetą.

Feces smeared on the walls inside the Turpins' Texas home, woman says https://t.co/9cb0V5FpEi pic.twitter.com/pWbghXtpP8

— CNN (@CNN) January 27, 2018