Jesus Diazas Beato

Jesus Diazas Beato iš Puerto Riko po mirties buvo balzamuotas ir ne paguldytas į karstą, o pasodintas tarsi būtų gyvas. Jaunas vyras buvo sušaudytas Sam Chuano mieste. Artimieji nusprendė nenorintys tradicinių šermenų – norėjo su velioniu atsveikinti kaip su gyvu. „Marin“ laidojimo namų savininkė Damaris Marin paaiškino, kad norimo efekto pasiekti pavyko konsultuojantis su mirusiojo artimaisiais.

„Jau ne pirmas kartas, kai artimieji velionį nori matyti tokį, koks jis buvo gyvas. Tai ne pirmas toks neįprastas atsisveikinimas“, – teigia ji.

Miriam Burbank

Miriam Burbank iš Naujoje Orleano laidojimo namuose buvo pašarvota kaip savo namuose – moters palaikai pasodinti prie stalo, ant kurio padėta alaus, viskio, cigarečių. Velionės nagai nulakuoti mėgstamiausios amerikietiško futbolo komandos spalvomis. Kaip teigia 53 metų moters dukros, jos norėjo su mama atsisveikinti taip, kaip ji gyveno – norėjo, kad laidotuvės primintų vakarėlį.

Lionelis Batiste

2012 metais Naujajame Orleane mirė vietos džiazo muzikantas Lionelis Batiste. Muzikantas seniai žinojo, jog nenori, kad žmonės į jį žiūrėtų gulintį karste, tad per savo laidotuves jis stovėjo atremtas į sieną, pasirėmęs savo lazdele ir pakrypęs į vieną šoną.

Mickey Easterling

Gerai žinoma Naujojo Orleano visuomenės veikėja ir filantropė 83 metų Mickey Easterling buvo pašarvota sėdinti krėsle su šampano taure vienoje rankoje ir cigarete kitoje. Ji buvo apvilkta vakarine suknele, papuošta skrybėle ir rožinių plunksnų boa.

Even in death, New Orleans' Mickey Easterling was the life of the party at her own funeral: http://t.co/XGpouWwzB9 pic.twitter.com/5jsSlFahEj— As It Happens (@cbcasithappens) April 26, 2014