Pasak publikacijos autoriaus, nuskendęs kreiseris „Moskva“ yra 187 metrų ilgio, todėl 110 metų senumo „Kommunai“ vargu ar pavyks jį iškelti į paviršių.

„Kommuna“ buvo nuleista į vandenį 1912 metais, dar carinėje Rusijoje, ir yra vienas seniausių laivų Rusijos kariniame laivyne.

Palydovai nustatė tikslią vietą, kur nuskendo Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas „Moskva“. Jis guli jūros dugne 40-45 metrų gylyje.

Balandžio 13 d. Juodosios jūros akvatorijoje į Rusijos kreiserį „Moskva“ pataikė Ukrainos sparnuotosios raketos „Neptun“. Ukrainos karinės vadovybės žiniomis, laivas užsidegė, o paskui apvirto ir nuskendo.

Rusija teigia, kad laive sprogo šaudmenys, o nuskendo jis tempiamas į uostą.

Presumably, a place where the cruiser "#Moskva" sank

Images was published by Advisor to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko. pic.twitter.com/5bUlOdvID8

