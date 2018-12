Šimtametė adrenalino mėgėja Irene O'Shea po šuolio, per kurį krintant 220 km per valandą greičiu moteriai plazdeno žandai, tikino, jog „jautėsi normaliai“. Pirmąjį savo šuolį parašiutu ji atliko švęsdama 100-ąjį gimtadienį 2016-aisiais. Tačiau pastarojo šuolio organizatoriai tvirtina, kad šis 102 metų ir 194 dienų amžiaus moters su instruktoriumi atliktas šuolis įeis į istoriją. „Ten viršuje buvo labai giedra, oras buvo geras, bet buvo labai šalta“, – pasakojo I. O'Shea, cituojama Australijos žiniasklaidos. I. O'Shea šiam skrydžiui ryžosi norėdama surinkti lėšų labdaros organizacijai, padedančiai motorinių neuronų liga sergantiems pacientams. Nuo šios ligos ligos mirė jos duktė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.