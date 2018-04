Antradienį į teismą atvesdintas 25 metų Alekas Minassianas (Alekas Minasianas) dėvėjo baltą kalinio kombinezoną. Jo galva buvo nuskusta, o rankas jis laikė už nugaros. Vyrui taip pat pateikti keli kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti. Per incidentą žuvo 10 žmonių, o dar 15 buvo sužeisti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.