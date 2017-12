10 keisčiausių kalėdinių tradicijų iš viso pasaulio

1. Vokietija ir Austrija

Vieno Holivudo siaubo filmo žvaigždė Krampas yra bauginantis Kalėdų Senelio bičiulis - šėtoniškas padaras, kuris per šventes baudžia nepaklusnius vaikus. Mitinis pabaisa, kildinamas iš Austrijos -Bavarijos vokiškai kalbančio Alpių regiono folkloro, yra gauruotas, turi kanopas ir didelius ragus.

2. Katalonija

Yra keletas keistų kataloniškų tradicijų, viena tokių yra caga tió arba „besituštinantis rąstas“. Likus dviem savaitėms iki Kalėdų iš nedidelio rąsto pagaminamas besišypsantis padaras ir pastatomas ant valgomojo stalo. Kiekvieną dieną rąstas turi būti maitinamas vaisiais, riešutais ir saldumynais iki Kalėdų vakaro, kuomet, mušamas lazdelėmis, pasituština turimomis gėrybėmis.

Kitas fekalinės tematikos kataloniškas paprotys yra „caganer“ - maža besituštinančiojo statulėlė, kuri tradiciškai aptinkama prakartėlėse.

3. Karakasas

Karakase, Venesuelos sostinėje, šventiniu laikotarpiu triukšmadariai vyksta į ankstyvas rytines pamaldas riedučiais. Tam net specialiai uždaromi keliai.

4. Japonija

Japonijoje Kalėdos nėra valstybinė šventė, bet tai nesustabdo daugybės šią šventę švenčiančių žmonių. Sakoma, kad Kalėdų Senelis, arba Santa Kurohsu, turi akis pakaušyje, kad galėtų stebėti nepaklusnius vaikus, o japoniškas Kalėdinis pyragas dažniausiai būna pagamintas iš biskvito, plaktos grietinėlės ir braškių.

5. Portugalija

Portugalijoje Kalėdų rytą šeimos ant valgomojo stalo padeda papildomas lėkštes mirusiems giminaičiams. Tai vadinama „consoda“ ir manoma, kad tai atneša šeimai laimę. Tiesa, tokį paprotį turi ir kai kurios lietuviškos šeimos.

6. Čekija

Per Kalėdas čekės moterys naudoja gudrų pokštą savo meilės reikalams ateinančiais metais išpranašauti. Netekėjusios moterys stovi nusisukusios nugara į lauko duris ir per pečius meta batus. Jei batas nukrenta bato nosimi į duris, tuomet per ateinančius 12 mėnesių moteris ištekės.

7. Norvegija

Norvegijoje manoma, kad Kalėdų vakaras sutampa su piktų dvasių ir raganų pasirodymu. Norėdamos apsisaugoti, šeimos, prieš eidamos miegoti, paslepia visas savo turimas šluotas.

8. Ukraina

Ukrainietiškos kalėdinės eglės tradiciškai yra puošiamos dirbtiniais vorais ir voratinkliais. Paprotys, kuris, sakoma, atneša laimę, kilęs iš senučių pasakojimų apie neturtingą moterį, kuri neišgalėjo pasipuošti eglės. Nubudusi Kalėdų rytą pamatė, kad voras apraizgė ją žvilgančiu voratinkliu.

9. Grenlandija

Jei manote, kad Briuselio kopūstai yra blogis, turėtumėte paragauti vieno iš Grenlandijos kalėdinių delikatesų. Mattak - žalia banginio oda su banginio taukais - vienas jų. Kitas yra kiviak - tai, kai alka (nedidelis paukštelis) yra suvyniojama į ruonio odą, keliems mėnesiams užkasama į žemę ir tuomet, kai suyra, yra valgomas.

10. Indija

Tik apie 2,3 proc. Indijos gyventojų yra krikščionys, bet tai vis tiek sudaro apie 25 milijonus žmonių. Diena švenčiama vidurnakčio mišiomis ir dovanojant dovanas, bet dėl eglių ir pušų stokos, vietoj jų yra puošiami bananų ir mangų medžiai.