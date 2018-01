Taigi pradėti vertėtų nuo to, kad Rusijoje būtina atsargiai rinkti žodžius, kalbant apie valdžios atstovus. Atnaujintame Rusijos baudžiamajame kodekse išplėsta valstybės išdavystės sąvoka. Taigi kiekvienas, kritikuojantis valdžią, gali būti pripažintas išdaviku, todėl rekomenduojama itin atsargiai kalbėti apie valdžią.

2014 m. liepos mėn. įsigaliojo įstatymas, draudžiantis necenzūrinę leksiką teatre, kine ir žiniasklaidoje. Plūstis uždrausta ir tinklaraštininkams, o nusižengusiesiems gresia baudos.

Ar žinojote, kad Čeliabinsko mieste uždrausta vairuoti nenuplautą automobilį? Kaip bebūtų keista, dėl nešvaraus automobilio galite gauti baudą iki 2 tūkst. rublių (apie 30 eurų).

Štai dar viena taisyklė Rusijoje: tėvavardžiui skirta vieta iš karto po vardo. Kitaip tariant, Ivanu Ivanovu Ivanovičiumi žmogaus vadinti negalima.

Informacija, skirta dailius apatinius mėgstančioms moterims: Rusijoje draudžiama prekiauti sintetinėmis nėriniuotomis kelnaitėmis, nes moteriški nėriniuoti apatiniai neva neatitinka tam tikrų šioje šalyje taikomų techninių reikalavimų.

Vienas skandalingiausią įstatymų – nukreiptas prieš homoseksualius asmenis. Šis įstatymas draudžia propaguoti netradicinės seksualinės orientacijos santykius. Teigiama, kad jis buvo priimtas tam, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo tokių santykių idėjos. Neteisėtu laikomas homoseksualių santykių prilyginimas heteroseksualiems, draudžiama platinti bet kokią medžiagą apie homoseksualų teises.

Visi tinklaraštininkai, kurių tinklaraščiuose per dieną apsilanko daugiau nei 3 tūkst. interneto vartotojų ir kurie pageidauja išsaugoti anonimiškumą, turėtų suklusti – Rusijoje tai draudžiama. Remiantis 2014 m. priimtu įstatymu, tinklaraščiai, per dieną sulaukiantys per 3 tūkst. lankytojų, privalo registruotis kaip žiniasklaidos priemonė nurodydami asmeninius tinklaraštininko duomenis. Jei vis tik jums rūpi anonimiškumas, pasistenkite, kad jūsų sekėjų kiekis nurodyto skaičiaus neviršytų.

Buvusiam JAV prezidentui Barackui Obamai uždrausta įvažiuoti į Čečėnijos teritoriją. Kaip socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Čečėnijos prezidentas Ramzanas Kadyrovas, B. Obamai draudžiama atvykti į šią šalį dėl JAV veiksmų tokiose šalyse kaip Sirija ir Irakas.

Dar vienas faktas: Rusijoje draudžiama šaipytis iš politikų, tarp kurių, žinoma, ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Na ir paskutinis keistas, netikėtas ir skandalingas Rusijos įstatymas, kurio tiesiog neįmanoma nepaminėti. Kai kuriuose Rusijos regionuose draudžiama joga. Kodėl? Atrodo, valdininkai mano, kad ji susijusi su naujomis religijomis ir sektomis, kurių plitimą norima apriboti.