Trečiadienį sakydamas kalbą Europos Parlamente D. Tuskas sakė, jog tikisi, kad ES valstybės narės ir jos institucijos neįsivels į jokį „dviprasmišką žaidimą“ dėl Saudo Arabijos, svarbios Vakarų sąjungininkės, režimo kritiko nužudymo. D. Tuskas tai pareiškė veikiausiai galvoje turėdamas būgštavimus, kad kai kurioms Europos šalims finansiniai ar politiniai interesai gali nusverti siekį išsiaiškinti visą tiesą apie žurnalisto nužudymą. „Tai buvo toks siaubingas nusikaltimas, kad netgi menkiausias veidmainystės pėdsakas užtrauktų mums gėdą“, – sakė D. Tuskas, kreipdamasis į europarlamentarus ir Europos Komisijos narius. „Ne mano vaidmuo konstatuoti, kas ir kieno interesus nori ginti. Tačiau žinau viena: vienintelis Europos interesas yra išsiaiškinti visas šios bylos detales nepriklausomai nuo to, kas už viso to stovi“, – kalbėjo buvęs Lenkijos vyriausybės vadovas. „Žinodamas jūsų jautrumą ir ryžtą tikiu, kad neleisite Europai, valstybėms narėms ar institucijoms įsivelti į kokį nors dviprasmišką žaidimą“, – pridūrė jis. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas tiesiogiai neapkaltino Saudo Arabijos vadovybės dėl žurnalisto J. Khashoggi, kuris anksčiau buvo karalystės vyriausybės patarėju, o vėliau tapo jos kritiku, mirties. Tačiau prezidentas savo svarbiame kreipimesi antradienį pažymėjo, kad J. Khashoggi nužudymas buvo kruopščiai suplanuotas, ir pareikalavo, kad visi už tai atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn. R. T. Erdoganas dalijasi informacija su Jungtinėmis Valstijomis – pagrindine Saudo Arabijos sąjungininke. Rijadas, 17 dienų atkakliai tvirtinęs, jog nieko nežino apie J. Khashoggi dingimą, šeštadienį galiausiai pripažino, kad jis buvo nužudytas per kivirčą Saudo Arabijos konsulate Stambule. Tačiau jis nenurodė, kur yra žurnalisto palaikai. Tarptautinė bendruomenė skeptiškai įvertino Saudo Arabijos paaiškinimą dėl J. Khashoggi žūties aplinkybių. Anksčiau Saudo Arabija griežtai atmetė Turkijos pareigūnų pareiškimą, kad J. Khashoggi konsulate nužudė grupė karalystės agentų, ir tvirtino, kad jis gyvas ir sveikas išėjo iš pastato. Analitikai sako, kad pagaliau pripažinęs, jog žurnalistas buvo nužudytas, Rijadas bando apsaugoti įtakingą sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną. Karalystė atleido iš pareigų du sosto įpėdinio vyriausiuosius patarėjus ir tris žvalgybos pareigūnus bei sulaikė 18 įtariamųjų. Analitikai tai vertina kaip mėginimą rasti atpirkimo ožius ir tokiu būdu nuslopinti tarptautinį pasipiktinimą.

