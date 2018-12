Raginimą pasirašė 90 organizacijų, įskaitant „Freedom House“, „Transparency International“ ir Reporteriai be sienų (RSF). Dokumente, kurį paskelbė teisių gynimo organizacija „Human Rights First“, sakoma, kad instrumentas, atitinkantis JAV ir Kanados „Magnitskio įstatymą“, sudarys sąlygas ES „atkreipti dėmesį ir pasiekti blogiausių žmogaus teisių pažeidėjų elgesio pasikeitimų“. „Mes... kuo ryžtingiausiai raginame visas ES nares gruodžio 10 dieną taip pat palaikyti iniciatyvą“, – sakoma pareiškime. Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad Nyderlandai siūlo naują pasaulinį ES sankcijų režimą, nukreiptą prieš tuos, kas pažeidžia žmogaus teises visame pasaulyje. Nyderlandų užsienio reikalų ministras Stefas Blokas sakė, kad kol kas ES konsensuso dėl jo šalies pasiūlymo nėra, bet Amsterdamas nusiteikęs optimistiškai. Jis taip pat sakė, kad ES šalių užsienio reikalų ministrai šį pasiūlymą galės aptarti per susitikimą Briuselyje gruodžio 10 dieną.

