„Junckerio ir kitų Europos biurokratų žodžiai bei grasinimai toliau didins skirtumą (tarp 10-ies metų trukmės Italijos ir Vokietijos obligacijų pelningumo - BNS)“, – sakė kraštutinių dešiniųjų partijos „Šiaurės lyga“ vadovas. Skirtumas tarp 10-ies metų trukmės Italijos ir euro zonos etalonu laikomų Vokietijos obligacijų yra stebimas itin atidžiai. Pirmadienį dėl Italijos biudžeto projekto šis skirtumas pasiekė aukščiausią tašką per pastarąjį mėnesį, kas atspindi investuotojų nerimavimą dėl Romos grasinimų nesilaikyti ES biudžeto rekomendacijų. Pasak Italijos verslo naujienų agentūros „RadioCor“, obligacijų pelningumo skirtumas, trečiadienį sudaręs 233 punktus, penktadienį pakilo iki 267 punktų, o antradienį jau siekė 290 punktų. Italijos vyriausybė ketvirtadienį sudarė biudžeto planą, kuris smarkiai didina išlaidas, o deficitą pastumia iki 2,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Toks biudžetas dar labiau padidins ir taip milžinišką Italijos skolą, kuri sudaro 131 proc. BVP ir pagal šį rodiklį euro zonoje atsilieka tik nuo Graikijos. „Ar tikslas yra pulti vyriausybę ir Italijos ekonomiką? Mes esame pasiruošę reikalauti kompensacijos iš tų, kurie Italijai linki blogo“, – tviteryje pareiškė M. Salvini. Premjero pavaduotojas kaltina J.-C. Junckerį, kad šis esą neteisingai lygina Italiją su Graikija. Pirmadienį EK prezidentas tvirtino, kad ES privalo padaryti viską, jog „išvengtų naujos Graikijos“. Tačiau EK atstovai teigia, kad J.-C. Junckerio mintys buvo iškraipytos vertime ir EK prezidentas taip dramatiškai nekalbėjo. „Manau, kad dalis prasmės buvo prarasta vertime. Tai nebuvo pasakyta tokiu tonu, apie kurį skelbiama“, – sakė EK atstovas spaudai Margaritis Schinas, pridūręs, kad J.-C. Junckeris kalbėjo vokiškai, jo žodžiai iškart buvo verčiami į anglų, o iš anglų – į italų kalbą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.