Pasitraukimas iš Afganistano – Vakarus vienijanti ar skaldanti patirtis?

Pasitraukimas iš Afganistano jau ne vienus metus buvo NATO sąjungininkų darbotvarkėje. Realybe virtę planai sukėlė aibę ginčų tiek dėl greitos Talibano pergalės, tiek dėl pasitraukimo techninio įgyvendinimo, tiek dėl to, ar apskritai buvo verta vykdyti operaciją Afganistane. Be viso to, kilo ir rimtesnių abejonių – ar Vakarai išlaikys Afganistano egzaminą, ar praras vienybę ir pasitikėjimą?