„Norėčiau tikėtis, kad sugebėsime pasiekti susitarimą su mūsų draugais britais laikotarpiu nuo kitą savaitę vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo iki dar vieno susitikimo, galbūt įvyksiančio lapkritį“, – prancūzų laikraščiui „Le Monde“ sakė EK pirmininkas. „Taigi, mums reikalinga reikšminga pažanga, kurią turėtume pamatyti kitą savaitę“, – pridūrė J.-C. Junckeris, kalbėdamas apie numatytą ES lyderių susitikimą Briuselyje, kur dėmesio centre bus Didžiosios Britanijos išstojimas iš bloko. Dažnai kritikuojama britų premjerė Theresa May buvo pakviesta, kad prieš kitą derybų ratą informuotų Bendrijos lyderius apie jos planus dėl „Brexit“. Jeigu Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovei nepavyks jų įtikinti, kad ji gali pasiekti susitarimą, kuriuo, ES valstybių vadovų nuomone, būtų gerbiami bendros bloko taisyklės dėl prekybos ir investavimo, derybas galėtų ištikti krizė. Pagrindinis iššūkis yra busima prekybos ir muitų tvarka tarp ES narės Airijos Respublikos ir Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos. Pastaroji nuo kitų metų kovo, kaip ir kitos Britanijos sritys, nebebus Bendrijos dalis. „Akivaizdu, kad Airijos (sienos) klausimas yra nepaprastai sunkus, – teigė J.-C. Junckeris. – Tiesa, kad dar nesame, kur turėtume būti, kad susidarytume (susitarimą). Vis dėlto šią diskusiją britams ir airiams primetė ne ES: šiuos sunkumus sukėlė suverenus Britanijos sprendimas.“ „Bet kuriuo atveju, jei Airija pasijus esanti tokioje padėtyje, kad negali priimti tai, kas yra siūloma, mes (susitarimo) nesudarysime. „Pirmiausiai – Airija“, – pridūrė jis. J.-C. Junckeris taip pat pabrėžė, kad EK ir Bendrijos valstybės narės ruošiasi potencialiam scenarijui, kad Britanija iš Bendrijos išstos be jokios sutarties. „Kai kurios (valstybė narės) mano, kad turime daryti daugiau (ruošdamiesi tokiam scenarijui), – nurodė J.-C. Junckeris. – Turiu gerų priežasčių to nedaryti: pernelyg to nereikalaujame, nes Londonas tai laikytų provokacija.“

