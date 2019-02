Likus daugiau nei trims mėnesiams iki EP rinkimų sostinėje esantys Europos namai prisipildė daugybe jaunuolių ir idėjų. Į vieną vietą suburti entuziastai turėjo per nepilnas tris dienas sugalvoti, kokiais sprendimais ir projektais būtų galima pritraukti daugiau gyventojų balsuoti kas penkerius metus vykstančiuose rinkimuose.

Po intensyvaus savaitgalio ir gausybės idėjų pagrindinį 1000 eurų prizą laimėjo komanda „12 o’clock“. Iš trijų narių – Kamilės Jarošiūtės, Lauryno Pipiro, Evos Dumbrauskaitės – suburta komanda pasiūlė idėją, kad visi, atėję balsuoti į rinkimus, galėtų gauti 12 pikselių. Tiesa, tam pasiekti reikėtų prie žaidimo prisijungti 12 dienų iki rinkimų. Renkamus pikselius būtų galima panaudoti skaitmeninėje drobėje, kurioje būtų galima kurti norimą paveikslėlį. O į rinkimus nuėjus su draugais ar su šeima, visų pikselių sumos užtektų ir didesniam paveikslėliui bendroje virtualioje rinkimų drobėje.

Hakatonas „Votecraft“ © Joanos Suslavičiūtės nuotr.

Pirmiausiai nuėjo žaisti biliardo

Hakatoną nugalėjusios komandos atstovė Kamilė Jarošiūtė pasakojo, kad jai šis hakatonas buvo pats pirmasis.

„Prieš hatakoną net nežinojau, kas tai yra“, – prisipažino programavimo kursus Baltijos technologijų institute lankanti mergina.

Į renginį mergina atvyko viena ir tikėjosi prisijungti prie kurios nors iš komandų, tačiau pati pristačiusi savo idėją gavo teisę formuoti komandą. Taip prie jos prisijungė taip pat bendraminčių hakatonui neturėjęs informatikos magistro studentas iš Kauno ir 17 metų sostinės Salomėjos Neries gimnazijos moksleivė.

„Pirminė idėja buvo sukurti žaidimą, kuris vadintųsi „Patek į Parlamentą“, bet vėliau su komanda išgryninome idėją ir tai virto 12 pikselių žaidimu“, – pasakojo K. Jarošiūtė.

Hakatono dalyvė teigė tikinti, kad komandai nugalėti kitas komandas padėjo ne tai, kad jie iškart puolė kurti produktą, bet po idėjų pristatymo ir komandų suformavimo pirmiausiai laiko skyrė komandai kurti.

„Išėjome pažaisti kartu biliardo, o tik taip susipažinę grįžome toliau ieškoti ir gryninti idėjos“, – prisiminė ji.

Savo idėją programavimo besimokanti mergina įvardijo kaip iššūkį, kuris prasidėtų 12 dienų iki EP rinkimų. Prisijungę prie žaidimo dalyviai jau iš anksto galėtų jiems skirtus pikselius dėlioti ir rinkti, o atėję balsuoti gautų maksimalų jų skaičių – 12. Gavę savo pikselius jie galėtų juos atvaizduoti bendroje virtualioje drobėje.

Hakatonas „Votecraft“ © Organizatorių nuotr.

„Galvojame, kad galutinis rezultatas būtų ir fizine išraiška atliktas. Dar nesame nusprendę, bet pavyzdžiui, būtų galima grafiti nupiešti pagal sukurtus balsuotojų kūrinius, sudėlioti paveikslą iš fizinių detalių ar net išsiuvinėti kryželiu. Taip po kiekvienų rinkimų šalis turėtų didžiulį meno kūrinį, kurį būtų galima eksponuoti muziejuje“, – svarstė K. Jarošiūtė.

Pasinaudojo kompiuterinių žaidimų psichologija

Hakatono nugalėtojų komandos atstovė teigė, kad idėja į žaidimą įtraukti pikselius kilo iš paskutinių metų pikselio meno sėkmės. Taip pat idėja, kad žaidimas turėtų tęstis ir vis labiau įtraukti toliau žaisti, pasinaudota „Pokemon Go“ sėkmės pavyzdžiu.

„Pažiūrėjus į šio ir kitų žaidimų sėkmę matyti, kad įvairaus amžiaus žmonės eina jų žaisti net esant ir blogam orui. Mūsų tikslas taip pat yra, kad žmonės į rinkimus ateitų bet kokiu oru, – kalbėjo tinklaraščio Euroblogas.lt pašnekovė. – Lietuviai nėra labai pasitikintys politikais ir politika, neina balsuoti, nes neturi už ką balsuoti. Bent jau jauni žmonės neturi tam motyvacijos, nes randa ką geriau veikti sekmadieniais“.

Į žaidimo psichologiją įtraukta ir tai, kad su šeimos nariais ar draugais į balsavimą atėję gyventojai gautų daugiau pikselių, todėl jie būtų suinteresuoti telktis.

Hakatonas „Votecraft“ © Hakatonas „Votecraft“

K. Jarošiūtė teigė, kad nors per savaitgalį idėjos iki galo įgyvendinti nepavyko, prie jos dirbs ir toliau. Mergina prisipažino, kad trijų žmonių komandos tikrai neužtektų, todėl bus ieškoma pastiprinimo. Be to, jau sostinėje vyksiančioje Knygų mugėje mergina savanoriaus Europos Komisijos atstovybės stende ir bandys pristatyti renginio svečiams idėją bei pažiūrėti, ar visuomenę idėja užkabins.

Taip pat kovo 8 d. apie hakatoną K. Jarošiūtė žada kalbėti pristatyme akademijoje, kurioje mokosi programuoti: „Paskatinsime visus dalyvauti hakatonuose, nes tikrai daug žmonių jų bijo. Galvoja, kad per nepilnas tris dienas reikia sukurti veikiantį produktą, bet mūsų pavyzdys rodo, kad užtenka geros idėjos ir gero jos pristatymo“.

Europos namuose vykusiame hakatone nepastebėtos neliko ir keletas kitų komandų. Pavyzdžiui, komanda „Forever 5“ siūlė balsus EP rinkimuose paversti pasodintais medžiais. Ši komanda savo idėją ir toliau galės vystyti mėnesį bendradarbystės erdvėje „AltSpace“.

Skrydis oro balionu atiteko komandai „#Nesiteisink“. Ši komanda siūlė atkreipti dėmesį į žmonių pasiteisinimus, kodėl jie neatvyksta balsuoti, bei suorganizuoti varžybas tarp miestų, kurių metu būtų bandoma pasiteisinimus pašalinti ir kuo aktyviau dalyvauti rinkimuose.