Didžiausia EP frakcija – Europos liaudies partija (EPP) – pasveikino ketvirtadienį Prancūzijos Strasbūro mieste priimtą sprendimą. Sacharovo premija bus įteikta Strasbūre gruodžio 12-ąją per EP plenarinę sesiją. O. Sencovas buvo tarp trijų galutinių pretendentų į premiją; kiti du finalistai yra 11 labdaros organizacijų, gelbstinčių migrantus Viduržemio jūroje, grupė ir Maroko protestų judėjimo lyderis Nasseras Zefzafi, kalinamas nuo 2017 metų gegužės. O. Sencovui 50 tūkst. eurų premija skiriama už „išskirtinį indėlį“ į žmogaus teises visame pasaulyje, nurodė centro dešinės EPP ir liberalų ALDE frakcijos Europos Parlamente. Rusijos teismas 2015-aisiais už teroro akto rengimą nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų. Gegužę 42 metų kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. 144 dienas trukusį bado streiką jis buvo priverstas nutraukti anksčiau šį mėnesį, siekdamas išvengti prievartinio maitinimo. Kaip ir O. Sencovas, N. Zefzafi atlieka 20 metų įkalinimo bausmę drauge su kitais trimis asmenimis, nuteistais už „sąmokslą pakirsti valstybės saugumą“. N. Zefzafi judėjimą „al Hirak al Shaabi“ Maroko šiauriniame Rifo regione, kur gyvena daugiausia berberai, išprovokavo žvejo žūtis šiukšliavežėje, į kurią jis, kaip atrodo, puolė norėdamas ištraukti pareigūnų konfiskuotą durklažuvę. „Al Hirak al Shaabi“ reikalauja darbo, plėtros ir galo korupcijai šioje Šiaurės Afrikos valstybėje. Minėta nevyriausybinių organizacijų, jūroje gelbstinčių migrantus ir ginančių pabėgėlių teises, grupė tokią veiklą vykdo nuo 2015 metų. Garsiausios tarp šių organizacijų yra „Gydytojai be sienų“ (MSF), „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) ir „SOS Mediterranee“. Sacharovo premiją, pavadintą žymaus rusų disidento A. Sacharovo vardu, EP kasmet teikia išskirtinėms asmenybėms ar grupėms, „svarbiai prisidėjusioms prie kovos už žmogaus teises ar demokratiją“. Praėjusių metų premija buvo įteikta Venesuelos demokratinei opozicijai.

