Per balsavimą 400 europarlamentarų palaikė siūlymą panaikinti C. Puigdemont'o neliečiamybę, 248 tam nepritarė, o dar 45 susilaikė.

Panašiai balsai pasiskirstė ir balsuojant dėl buvusio Katalonijos sveikatos apsaugos ministro Toni Comino bei buvusios regiono švietimo ministrės Claros Ponsati – 404 balsais prieš 247, nurodė parlamentas.

Dabar Belgijos ir Škotijos nacionalinės tarnybos galės svarstyti Ispanijos Aukščiausiojo Teismo prašymus šiuos veikėjus išduoti, bet kol kas jie toliau gali eiti europarlamentarų pareigas.

C. Puigdemont'as ir keletas jo bendražygių 2017 metų spalį pabėgo į Belgiją, vengdami arešto, kai surengė referendumą dėl šiaurės rytinio Katalonijos regiono nepriklausomybės, kurį Ispanijos vyriausybė laiko neteisėtu.

2019 metais C. Puigdemont'as, T. Cominas ir C. Ponsati buvo išrinkti į Europos Parlamentą, todėl jiems buvo taikoma teisinė neliečiamybė.

C. Puigdemont'o teisininkai planuoja apskųsti teisinės neliečiamybės panaikinimą Liuksemburge įsikūrusiam Europos Teisingumo Teismui.

EP Teisės reikalų komitetas praeitą mėnesį 15 balsų prieš aštuonis, dviem nariams susilaikius, nubalsavo, kad katalonų veikėjų neliečiamybė būtų panaikinta.

Ispanija C. Puigdemont'ą, T. Cominą ir C. Ponsati kaltina kurstymu maištauti prieš vyriausybę. Be to, C. Puigdemont'as ir T. Cominas kaltinami lėšų grobstymu.

Advokatai savo argumentuoja, kad ieškiniai prieš jų klientus yra grindžiami procedūrų pažeidimais ir neturint pakankamų įrodymų. Anot jų, šis teisinis persekiojimas yra politiškai motyvuotas.

Madridas sveikina sprendimą

Ispanų užsienio reikalų ministrė antradienį pasveikino Europos Parlamento sprendimą panaikinti trijų ieškomų katalonų europarlamentarų teisinę neliečiamybę, pabrėždama, kad Katalonijos nepriklausomybės klausimas turi būti išspręstas pačioje Ispanijoje.

Šis EP sprendimas yra susijęs su buvusiu šio regiono prezidentu Carlesu Puigdemont'u ir dar dviem Madrido ieškomais asmenimis, prisidėjusiems prie nesėkmingų pastangų 2017 metais paskelbti nepriklausomybę.

„Priėmęs šį sprendimą, [EP] siunčia trigubą signalą, visų pirma: EP narys negali naudotis savo statusu, kaip būdu apsisaugoti nuo pasirodymo teisme dėl galimų nacionalinės teisės pažeidimų. Antroji žinia yra susijusi su teisės viršenybe ir pagarba Ispanijos teisingumo sistemai“, – žurnalistams sakė ispanų diplomatijos vadovė Arancha Gonzalez Laya.

„Trečioji žinia – kad Katalonijos problema turi būti išspręsta Ispanijoje, o ne Europos lygiu“, – pridūrė ji ir pabrėžė, jog Madridas yra ištiesęs ranką regiono politinėms jėgoms, siekdamas „rasti [nepriklausomybės siekio krizės] sprendinį dialogu ir derybomis“.