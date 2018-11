Pasak jo, „politinėms jėgoms, kurios per 2019-ųjų gegužės pabaigoje vyksiančius Europos Parlamento rinkimus pasisakys už suskaldytą Europą, reikia priešintis programa, rodančia, kad telkiame dėmesį į temas, kurios kelia europiečiams susirūpinimą“, pranešė Vokietijos transliuotojas „Deutsche Welle“. Vienu iš socialdemokrato F. Timmermanso varžovų kovoje už EK pirmininko postą galimai bus vokiečių politikas Manfredas Weberis (Manfredas Vėberis), priklausantis Krikščionių socialinei sąjungai (CSU). Jis ketina tapti Europos liaudies partijos (EPP), šiuo metu turinčios daugumą Europos Parlamente, kandidatu. EPP ruošiasi apsispręsti dėl savo kandidato lapkričio 8 dieną. Po Europos Parlamento rinkimų kandidatą į EK vadovus siūlo Europos Vadovų Tarybą, vienijanti ES valstybių lyderius. Vėliau kandidatūrai turi pritarti dauguma europarlamentarų. Šiuo metu Europos Komisijai – pagrindinei ES vykdomosios valdžios institucijai – vadovauja buvęs Liuksemburgo premjeras Jeanas-Claude'as Junckeris.

