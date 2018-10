Tai pirmas kartas Europos Sąjungos (ES) istorijoje, kai atmetamas visas kurios nors iš valstybių narių biudžeto projektas. Už ekonomiką atsakingas Komisijos narys Pierre Moscovici Italijos populistinės vyriausybės antradienį paprašys „persvarstyti savo biudžetą“, kuris viršija Europos Sąjungos (ES) ribas, pareiškė agentūros šaltinis, prašęs neatskleisti jo tapatybės. Italijos kitų metų biudžete yra numatytas 2,4 proc. BVP deficitas. Nors toks deficito ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, pagal kuriuos biudžeto deficitas neturi viršyti 3 proc. BVP, jis yra gerokai didesnis negu anksčiau su ES sutartas 0,8 proc. BVP rodiklis. Tuo tarpu naujoji Italijos vyriausybė, siekdama ištesėti prieš rinkimus duotus pažadus, savo biudžete, kurį ji vadina „liaudies biudžetu“, yra numačiusi, be kita ko, keletą pensijų ir mokesčių sistemų pakeitimų, kurie atsieis 37 mlrd. eurų, iš jų 22 mlrd. eurų bus skirti padidinant deficitą.

