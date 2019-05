Europoje baigėsi EP rinkimai: pergales švenčia ir euroskeptikai, Le Pen laimėjo prieš Macrono judėjimą

Dvylikoje valstybių (Airijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Graikijoje, Kipre, Kroatijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje) panaudotos balsavusių rinkėjų apklausos, o likusiose 16 valstybių – paskutinės gyventojų apklausos prieš rinkimus.

Puslapyje rinkimu-rezultatai.eu galima rasti atskirų valstybių rezultatus, mandatų skaičius pagal politines frakcijas ir valstybes, EP narių lyčių pusiausvyrą ir rinkėjų aktyvumą. Yra galimybė palyginti šių ir ankstesnių rinkimų rezultatus, projektuoti daugumą arba pasidalinti savo sukurtu valdikliu.

Septynių ES šalių (Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Airijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos ir Maltos) piliečiai jau balsavo gegužės 23–25 dienomis, sekmadienį rinkimai vyko 21-oje Bendrijos šalyje.

Europos Parlamento rinkimai: Europos liaudies partija išliks didžiausia EP frakcija

Centro dešinioji Europos liaudies partija (EPP) išlieka didžiausiu bloku Europos Parlamente, tačiau, remiantis preliminariais rezultatais, EPP turi atitekti 179 vietos. Tai gerokai mažesnis skaičius nei 2014 metais vykusiuose rinkimuose, kai EPP atiteko 216 vietų.

Socialistų ir demokratų pažangusis aljansas (S&D) šių metų rinkimuose taip pat pasirodė prasčiau nei 2014-aisiais. Preliminarūs rezultatai rodo, kad S&D turi atitekti 150 vietų. Ankstesniuose rinkimuose S&D iškovojo 191 vietą.

Tuo metu Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) vietų skaičius parlamente turėtų gerokai išaugti - nuo 69 vietų prieš penkerius metus iki 107 vietų. Žaliųjų blokui taip pat turi atitekti daugiau vietų nei 2014-aisiais, vietų skaičius turėtų išaugti nuo 52 iki 70.

„Pirmą kartą per 40 metų dvi klasikinės partijos, socialistai ir konservatoriai, nebeturės daugumos“, - sakė ALDE lyderis Guy Verhofstadtas.

„Akivaizdu, kad šis vakaras - istoriškai svarbus momentas, nes Parlamente bus nauja galios pusiausvyra“, - pridūrė politikas.

Remiantis preliminariais rezultatais, EPP ir S&D nebegalės suformuoti „didžiosios koalicijos“ Parlamente be kitų paramos.

Populistinės ir nacionalistinės partijos stipriai pasirodė kai kuriose ES šalyse, kaip, pavyzdžiui, Italijoje ar Prancūzijoje, tačiau bendrai iškovojo mažiau vietų nei tikėtasi. Kartu joms gali tekti apie 150 vietų Europos Parlamente.

Didžiojoje Britanijoje pirmauja neseniai įkurta euroskeptiko Nigelo Farage'o „Brexit“ partija, kuriai turi atitekti 32 proc. balsų. Liberalų demokratų partijos rezultatas taip pat neblogas, tačiau valdančioji Konservatorių partija ir pagrindinė opozicinė Leiboristų partija patyrė didelius pralaimėjimus.

Ispanijoje aiškiai pirmauja valdančioji Socialistų partija (PSOE) su 32,8 proc. balsų ir 20 vietų EP. Kraštutinių dešiniųjų partijai „Vox“ atiteko tik 6,2 proc. balsų ir trys vietos.

Rinkėjai 28 ES šalyse rinko 751 narį į Europos Parlamentą. Kai tik Didžioji Britanija pasitrauks iš ES, EP narių skaičius sumažės iki 705.

EP rinkimų aktyvumas viršijo 50 proc. ir yra didžiausias per du dešimtmečius

Rinkėjų aktyvumas per šių metų Europos Parlamento rinkimus yra didžiausias per pastaruosius du dešimtmečius – iš daugiau kaip 400 mln. registruotų rinkėjų savo balsą atidavė apie 51 proc. žmonių, sekmadienį pranešė Europos Sąjungos įstatymų leidžiamoji institucija.

„Apskaičiuotas aktyvumas dabar yra artimas 51 proc., vertinant ES27 [27 ES šalyse be Jungtinės Karalystės] – didžiausias per 20 metų“, – sakė Europos Parlamento atstovas Jaume Duchas.

Jis pridūrė, kad įtraukus ir Didžiosios Britanijos balsus šis rodiklis gali padidėti iki 52 procentų.

Vengrijoje – triuškinama premjero Orbano partijos pergalė

Vengrijos nacionalistinių pažiūrų premjero Viktoro Orbano partija „Fidesz“ užsitikrino triuškinamą pergalę per sekmadienį vykusius Europos Parlamento rinkimus. Jo partija surinko net 52,3 proc. balsų.

Po jų rikiuojasi Demokratų koalicija surinkusi 16,2 proc. balsų. Centristų judėjimas „Momentum“ ir Socialistų partija (MSZP) – smarkiai atsilieka. Jos surinko atitinkamai 9,9 proc. ir 6,7 proc. balsų.

Prancūzijoje Le Pen kraštutiniai dešinieji aplenkė prezidento Macrono aljansą

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų euroskeptikų partija „Nacionalinis sambūris“ tikriausiai pasirodė geriausiai per sekmadienį šioje šalyje vykusius Europos Parlamento rinkimus, rodo dvi balsavusių rinkėjų apklausos.

Jeigu šios prognozės pasitvirtins, tokie rezultatai smarkiai nuvils proeuropietišką prezidentą Emmanuelį Macroną.

Viešosios nuomonės tyrimų instituto „IFOP-Fiducial“ ir agentūrų „Harris Interactive“ bei „Agence Epokarodo“ atliktos dvi apklausos rodė, kad „Nacionalinis sambūris“ galėjo gauti 24–24,2 proc. balsų, o E. Macrono centristų aljansas lieka antras su 22,5–23 proc. balsų.

Po vidurnakčio pasirodę rezultatai rodo, kad M. Le Pen judėjimas gavo 23,5 proc. balsų, E. Macrono centristų aljansas - 22,5 proc.

Žaliųjų partija EELV, vadovaujama buvusio organizacijos „Greenpeace“ padalinio Prancūzijoje vadovo, surinko 13,1 proc. balsų. Per ankstesniu EP rinkimus 2014 metais jie gavo 8,9 procento.

