„Europos Komisija nusprendė dėl Lenkijos kreiptis į ES Teisingumo Teismą, nes naujasis Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, ir prašyti Teisingumo Teismo skirti laikinąsias priemones, kurios galiotų tol, kol jis priims sprendimą“, – sakoma Bendrijos aukščiausios vykdomosios valdžios institucijos pranešime. EK atkreipė dėmesį, kad balandį įsigaliojusiu Lenkijos įstatymu šalies Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinis amžius sumažintas nuo 70 iki 65 metų, todėl 27 iš 72 jo teisėjų gali būti priversti išeiti į pensiją. Ši priemonė taip pat galioja Aukščiausiojo Teismo pirmininkei Malgorzati Gersdorf, kurios 6 metų kadencija, nustatyta Lenkijos Konstitucija, būtų nutraukta pirma laiko. Pagal naująjį įstatymą dabar pareigas einantiems teisėjams, kuriems tektų išeiti į pensiją dėl sumažinto pensinio amžiaus, leidžiama prašyti prezidento, kad jų įgaliojimus pratęstų trejiems metams, po to įgaliojimai gali būti pratęsti dar vieną kartą. Jokių aiškių prezidento sprendimo kriterijų nenustatyta, todėl jam prašymą atmetus nėra galimybės atlikti teisminę peržiūrą. Be to, vienintelė Lenkijos valdžios institucijų pasiūlyta apsaugos priemonė yra neįpareigojanti konsultacija su Nacionaline teisėjų taryba, sudaryta pažeidžiant Europos teismų nepriklausomumo standartus. Europos Komisija tvirtina, kad Lenkijos įstatymas dėl Aukščiausiojo Teismo nesuderinamas su ES teise ir pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, įskaitant teisėjų nenušalinamumo principą. Liepos 2 dieną Europos Komisija išsiuntė oficialų pranešimą Lenkijos valdžios institucijoms dėl Įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo, o 2018 m. rugpjūčio 14 d. pateikė pagrįstą nuomonę. Abu kartus gautas Lenkijos valdžios institucijų atsakymas Europos Komisijos nuogąstavimų dėl teisinių klausimų neišsklaidė. Todėl Europos Komisija perėjo į kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą. Be to, Europos Komisija nusprendė prašyti Teisingumo Teismo skirti laikinąsias priemones, kuriomis būtų atkurta iki šių metų balandžio 3 dienos – ginčijamų naujų įstatymų priėmimo datos – buvusi Lenkijos Aukščiausiojo Teismo padėtis. Galiausiai Europos Komisija nusprendė prašyti Teisingumo Teismo taikyti pagreitintą procedūrą, kad galutinis sprendimas būtų priimtas kuo greičiau.

