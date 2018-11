Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui artimas N. Grujevskis praėjusią savaitę pabėgo į Budapeštą nuo Makedonijoje jam skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės už piktnaudžiavimą valdžia. Ekspremjeras antradienį pranešė, kad jam buvo suteiktas prieglobstis dėl „politinio persekiojimo“ jo šalyje. Briuselis reiškia susirūpinimą dėl Budapešto vyriausybės vykdomo Vengrijos teisingumo sistemos politizavimo vadovaujant V. Orbanui. Europos Sąjungai taip pat nepriimtinas Vengrijos premjero griežtas nusistatymas prieš imigraciją. ES plėtros komisaras Johannesas Hahnas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad tuo atveju, jeigu pasitvirtinus pranešimai, jog N. Grujevskiui buvo suteiktas prieglobstis, jis iš V. Orbano lauks „pagrįsto paaiškinimo tam pagrįsti“. „#RuleofLaw (įstatymų viršenybė) išlieka valstybių narių ir narystės siekiančių valstybių pamatinis principas“, – parašė jis savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Susiję straipsniai: Buvęs Britanijos „Brexit“ sekretorius sukritikavo premjerės planą dėl išstojimo iš ES Lenkija ėmėsi žingsnių sugrąžinti į pensiją išvarytus Aukščiausiojo Teismo teisėjus „Jis yra gyvybiškai svarbus Europos patikimumui. Stebėtina, kad Vengrija remia (Makedonijos) narystę ES, nors nelaiko jos saugia“, – pridūrė jis. Siekdama kada nors tapti ES nare, Makedonija ėmėsi virtinės reformų, kad užtikrintų savo teismų sistemos nepriklausomybę ir veiksmingumą. N. Grujevskis tvirtina, kad Makedonijoje sulaukė grasinimų susidoroti. Jis kaltina premjerą Zoraną Zajevą siekiant „atimti (iš jo) laisvę nedemokratiniais veiksmais ir metodais, taip pat piktnaudžiaujant baudžiamuoju persekiojimu bei teismų sistema“. Makedonijos vyriausybė šiuos kaltinimus paneigė sakydama, kad N. Grujevskis niekada nepranešė apie grasinimus susidoroti ir nėra „politinio persekiojimo“ auka. Skopjė jo areštui išdavė tarptautinį orderį. N. Grujevskis, vadovavęs Makedonijos vyriausybei 2006–2016 metais, atsistatydino kilus skandalui dėl masinio pokalbių pasiklausymo. N. Grujevskis gegužę buvo nuteistas už tai, kad asmeninėms reikmėms naudojosi vyriausybiniu prabangiu 600 tūkst. eurų kainuojančiu automobiliu „Mercedes“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.