EP rinkimai: pirmoji viso Parlamento sudėties projekcija

Dvylikoje valstybių (Airijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Graikijoje, Kipre, Kroatijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje) panaudotos balsavusių rinkėjų apklausos, o likusiose 16 valstybių – paskutinės gyventojų apklausos prieš rinkimus.

Naujosios kadencijos EP sudėties projekcijos šįvakar bus nuolat atnaujinamos, kol visos valstybės baigs balsuoti ir paskelbs oficialius pirminius rezultatus. Pirmoji viso EP sudėties projekcija, paremta pirminiais rezultatais, turėtų būti paskelbta apie 00.15 val. Lietuvos laiku.

Puslapyje rinkimu-rezultatai.eu galima rasti atskirų valstybių rezultatus, mandatų skaičius pagal politines frakcijas ir valstybes, EP narių lyčių pusiausvyrą ir rinkėjų aktyvumą. Yra galimybė palyginti šių ir ankstesnių rinkimų rezultatus, projektuoti daugumą arba pasidalinti savo sukurtu valdikliu.

Skelbiama, kad rinkėjų aktyvumas per šių metų EP rinkimus yra didžiausias per pastaruosius du dešimtmečius – iš daugiau kaip 400 mln. registruotų rinkėjų savo balsą atidavė apie 51 proc. žmonių.

„Apskaičiuotas aktyvumas dabar yra artimas 51 proc., vertinant 27 ES šalyse – didžiausias per 20 metų“, – sakė EP atstovas Jaume Duchas.

Jis pridūrė, kad įtraukus ir Didžiosios Britanijos balsus šis rodiklis gali padidėti iki 52 procentų.

Septynių ES šalių (Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Airijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos ir Maltos) piliečiai jau balsavo gegužės 23–25 dienomis, sekmadienį rinkimai vyko 21-oje Bendrijos šalyje.

Vengrijoje prognozuojama triuškinama premjero Orbano partijos pergalė

Vengrijos nacionalistinių pažiūrų premjero Viktoro Orbano partija „Fidesz“ tikriausiai užsitikrino triuškinamą pergalę per sekmadienį vykusius Europos Parlamento rinkimus, rodo balsavusių rinkėjų apklausa.

Tyrimas parodė, kad „Fidesz“ galimai surinko net 56 proc. balsų, o dvi kairiosios opozicijos grupės – Socialistų partija (MSZP) ir Demokratų koalicija – smarkiai atsilieka, gavusios maždaug po 10 proc. balsų.

Prancūzijoje Le Pen kraštutiniai dešinieji lenkia prezidento Macrono aljansą

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų euroskeptikų partija „Nacionalinis sambūris“ tikriausiai pasirodė geriausiai per sekmadienį šioje šalyje vykusius Europos Parlamento rinkimus, rodo dvi balsavusių rinkėjų apklausos.

Jeigu šios prognozės pasitvirtins, tokie rezultatai smarkiai nuvils proeuropietišką prezidentą Emmanuelį Macroną.

Viešosios nuomonės tyrimų instituto „IFOP-Fiducial“ ir agentūrų „Harris Interactive“ bei „Agence Epokarodo“ atliktos dvi apklausos rodo, kad „Nacionalinis sambūris“ galimai gavo 24–24,2 proc. balsų, o E. Macrono centristų aljansas lieka antras su 22,5–23 proc. balsų.

Žaliųjų partija EELV, vadovaujama buvusio organizacijos „Greenpeace“ padalinio Prancūzijoje vadovo, gali tikėtis surinkti 12–12,7 proc. balsų. Per ankstesniu EP rinkimus 2014 metais jie gavo 8,9 procento.

National Rally supporters erupt in joy at the announcement of the results. Marine Le Pen party came first pic.twitter.com/iz9GyxQ9xT