VRK pradėjo tyrimą dėl „Didžiųjų TV3 debatų“: aiškinsis, ar užtikrintas lygiateisiškų rinkimų principas

Tiesa, ne visi VRK nariai rėmė siūlymą pradėti tyrimą – Olgą Kilkinovą argumentai dėl to, kodėl į debatus pakviestos ne visos politinės jėgos, įtikino.

„Aš šiuo atveju net pažeidimo galimo nematau. Manau, viskas, kas yra sakoma, yra tiesiog išvedžiojimai, kurie bus privesti prie to, kad mes patys panagrinėtume situaciją ir po to pateiktume įstatymų leidėjui nuomonę dėl kažkokių tai pakeitimų. Tai mes ir taip galime tai padaryti, be tyrimo“, – kalbėjo O. Kilkinova.