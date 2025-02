Trumpas griauna nusistovėjusią tvarką: JAV – sąjungininkė, o gal nebe?

Į Kyjivą nuvykusi „Delfi“ žurnalistė Ana Daukševič pakalbino ukrainiečius dėl to, kaip jie jaučiasi dėl vykstančių procesų ir JAV laikysenos. Plačiau skaitykite čia.

Dėl taikdarių siuntimo – skirtingos pozicijos

Tęsiasi diskusijos dėl to, ar Europa galėtų siųsti karių-taikdarių į Ukrainą po to, kai bus pasiekta taika. Jos prasidėjo po to, kai JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas pareiškė, jog Vašingtonas nedislokuos karių Ukrainoje pagal jokį taikos susitarimą.