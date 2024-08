Susiginčijo dėl to, ką daryti Lietuvos pasienyje: Kasčiūnas kaltinimus atmeta

Dėl užmojų turėti specialias priemones ir padengti jomis pasienį, jeigu kiltų priešo įsiskverbimo į šalį pavojus, vyksta ginčas. Opozicija kaltina krašto apsaugos ministrą, kad šis užsigriebė per daug darbų daryti vienu metu, finansų visam tam esą nėra, be to, ministras, politikų teigimu, nesiklauso karinio patarimo. Laurynas Kasčiūnas tokius teiginius atmeta.