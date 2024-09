Seimo rinkimuose dalyvauja 25 milijonieriai, turtingiausias – Lietuvos žaliųjų partijos narys

Turtingiausias – Lietuvos žaliųjų partijos narys R. Lapinskas

Lietuvos žaliųjų partijos sąraše į Seimą ketvirtuoju numeriu kandidatuojančio R. Lapinsko deklaruoto turto vertė siekia 9 mln. 573 tūkst. Politiko privalomas registruoti turtas sudaro per 1 mln. 233 tūkst. eurų, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai – per 8 mln. 103 tūkst. eurų, o piniginės lėšos – per 236 tūkst. eurų.