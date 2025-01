Šakalienė Hagoje: NATO turi sutarti dėl bent 3 proc. gynybai

Vizito Hagoje metu D. Šakalienė taip pat dalyvavo panelinėje diskusijoje „The politics of the Baltic Defence Line and NATO’s defence posture“. Joje ministrė pristatė Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimo planus, pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos derybinę poziciją bendromis pastangomis stiprinant Ukrainos gynybos pramonę bei operatyviai teikiant paramą ginkluote ir pabrėžė bendrų regiono pasienio gynybos principų bei stiprių strateginių žinučių priešui svarbą.