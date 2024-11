Ruginienė: dalis valstybės indėlio antrai pensijų pakopai galėtų būti skiriama gynybos stiprinimui

– Man labai gaila, kad mes to aktyvumo ne tiek daug matome iš darbuotojų. Labai tikiuosi, kad per tam tikrą laikotarpį tie du streikai, kurie buvo pakankamai garsūs ir aktyvūs, kad jie darbuotojus išjudins labiau. Kai kas juokauja, kad „tu dabar būsi valdžioje ir įsivaizduok, prieš tave streikuos darbuotojai“. Aš to tikrai nebijau ir mano akys džiaugsis, kad darbuotojai aktyvūs, turi poziciją, jog turime aktyvią politinę visuomenę.