Rinkiminės sąskaitos toliau auga: paskutinėmis dienomis viena partija metė ketvirtį milijono

Partija „Nemuno aušra“ per pusantros savaitės taip pat gavo daugiau finansų Seimo rinkimams. Per šį laiką partijos rinkiminis biudžetas paaugo maždaug 11 tūkst. eurų ir siekia beveik 150 tūkst. eurų. Pati partija yra skyrusi vos per 6 tūkst. eurų, patys kandidatai – daugiau nei 80 tūkst. eurų, o fiziniai asmenys – per 90 tūkst. eurų.