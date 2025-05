Prieš atvirą Rusijos invazijos pradžią Landsbergis sulaukė JAV ambasadoriaus vizito: perskaičius laišką viskas keitėsi

Rizikos dėl Trumpo veiksmų

„Visada yra problema, kai žmonės daro sprendimus iš keršto. Man atrodo, kad nei kerštas, nei neapykanta niekada nėra niekam geras patarėjas, ir niekada iš to nieko gero nebūna. Čia matosi, kad dalis paskyrimų iš esmės yra su keršto mintimi. Gal mažiau to žvalgybose, bet ir ten to paties matėsi, nes gi buvo ten atsistatydinusių pareigūnų dėl to, kad iš jų buvo pareikalauta pateikti pavardes tų pareigūnų, kurie nemano, kad kas nors rinkimus 2020 m. pavogė“, – sakė I. Šimonytė.