Prezidentūra norėtų, kad valdančioji koalicija būtų suformuota greičiau: viliasi matyti daugiau žingsnių

„Iš esmės po rinkimų jau aštuonios paros praėjusios ir norėtųsi tų žingsnių jau matyti galbūt daugiau, negu buvo padaryta pirmą savaitę. Be abejo, suprantame, kad ir ilgasis savaitgalis, ir viskas – tai šiek tiek atėmė laiko. Vėlgi, yra tam tikri teisiniai dalykai, kaip naujo Seimo sušaukimas, iš karto automatiškai turės būti renkamas Seimo pirmininkas. Akivaizdu, kad iki to laiko vienaip ar kitaip partijos jau turėtų būti susidėliojusios savo pozicijas tam, kad tas procesas jau sklandžiai vyktų“, – pirmadienio vakarą laidoje „LRT forumas“ kalbėjo F. Jansonas.

„Šiuo atveju, jis (derybų procesas – ELTA) šiai akimirkai nėra nei per lėtas, nei per greitas. Jis yra toks, koks yra. Ar galėjo būti pirma savaitė kiek sėkmingesnė ir sutelkta daugiau į darbus negu į asmenybių aptarimus? Tai be abejo. Bet šiuo atveju turime šią savaitę ir, matyt, kadangi socialdemokratų partijos kandidatas į premjerus žadėjo, jog šią savaitę viskas bus sudėliota, tikimės, kad iki to penktadienio vieni ar kiti atsakymai bus“, – teigė jis, perklaustas, ar, Prezidentūros vertinimu, derybos vyksta per lėtai.