Prezidento posto siekiantis Jeglinskas neatmeta galimybės dirbti Seime: tai nėra neįmanomas žingsnis

Aš paskutinius kelis mėnesius taip pat važinėjau po regionus ir matome tą atskirtį, matome, kad kai išlendi iš Vilniaus burbulo, tu matai labai aiškiai, kad gyvenimas yra kitoks. Ten resursai visai kitokie, žmonių rūpesčiai yra visai kitokie. Iš regionų politikos nebuvimo susidaro, kad ir švietimo sistema yra labai ydingai formuojama, mokyklos uždarinėjamos, ligoninės uždarinėjamos... (...) Ką aš noriu pasakyti, visi tie dalykai, kai nes kalbame apie socialinę apsaugą, apie neįgaliuosius – visi mes esame už tai, kad reikia daugiau paramos duoti šioms socialinėms grupėms. Bet šie dalykai yra apie darbą kartu su Vyriausybe ir kartu su Seimu. Matėme, kad to darbo per pastaruosius ketverius metus iš esmės nebuvo. Tai apie kokią mes stiprią vidaus politiką galime kalbėti, jeigu per nekalbadienius, per kitus nesutarimus yra nesutariama. Dėl to aš vis paminiu NATO konsensuso kultūrą, nes NATO sutarimo ir konsensuso kultūra yra tikrai unikali – tu susėdi aplink stalą, visi nesutinka vienu metu, tačiau galiausiai sugebi surasti sprendimą, dėl kurio visi gal šiek tiek būti nepatenkinti, bet turime stiprų sprendimą. Apie tai ir kalbu, kad prezidentas turi įsitraukti pilnai į darbą su Vyriausybe, su visais ministrais, su Seimu, su frakcijomis. Turi pažinoti Seimo narius, pažinoti gerai ministrus ir dalyvauti labai, labai aktyviai. Jo vaidmuo yra ypatingai svarbus, tikrai svarbi galia, kurią jis turi ir jo svoris neša daug.