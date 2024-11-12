Президент рассказал, когда узнал, что Блинкявичюте не будет премьером: это был не самый приятный момент в жизни

„Я не могу не признать, что это обман избирателей, избиратели надеялись на иное“, – сказал в понедельник в интервью на TV3 президент.

Науседа сказал, что сначала он верил, что премьером станет Вилия Блинкявичюте, которая публично говорила об этом.

„В какой-то момент я думал, что она будет премьер-министром. Тогда была ясная риторика, яснее не бывает. Иначе нельзя было сформулировать вопрос, ведь человек сказал, что будет возглавлять правительство“, – сказал он.

Однако после второго тура он узнал, что решение лидера соцдемов изменилось.