Premjeras – apie Dudėną, kuris išvengė baudžiamosios atsakomybės: kai kurių sprendimų neatsuksi atgal

Žemaitaitis: Seimo pirmininkas siūlo perteklinį reikalavimą

Premjeras G. Paluckas pakomentavo ir tai, ką mano apie Seimo pirmininko, demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio pirmadienį registruotas pataisas dėl to, kokioms pareigybėms Seime yra būtini leidimai dirbti ar susipažinti su slapta ir visiškai slapta informacija. Ministras pirmininkas tikino, kad per pateikimą jas palaikys, bet siūlys, kad Ekonomikos komiteto nariams nebūtų reikalinga turėti leidimą dirbti su slapta informacija. Dėl to, ar leidimą reikėtų turėti NATO Parlamentinės Asamblėjos nariams, G. Palucko teigimu, spręs frakcijos.