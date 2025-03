Po skandalingojo balsavimo Veryga išsiuntė frakcijos nariams laišką

Man būnant ministru, buvome pasirinkę šiek tiek kitokį kelią – ne per mokestį, o per susitarimus su gamintojais, per konkrečius įsipareigojimus, kuriuos pasirašydavome su įmonėmis metams sutarę, kaip bus sumažintas ne tik cukraus, bet ir druskos, tam tikrų riebalų kiekis ir panašiai. To mokesčio tikslas pasaulyje paprastai yra ne prisirinkti pinigų, o sumažinti cukraus kiekį tam tikruose produktuose, ką gamintojas paprastai ir padaro. Čia gal labiau klausimas, kaip tą daryti – ar įvesti mokestį ir tada jie sumažina cukraus kiekį produktuose, ar tiesiog susitarti su gamintojais.