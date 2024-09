Pinskus valdančiojoje koalicijoje nedirbtų su Žemaitaičio „Nemuno aušra“

„Mums teko dirbti mišrioje grupėje, man teko dirbti ir seniūnu, ir ponas Žemaitaitis, ir Agnė Širinskienė buvo kartu. Lyg ir dirbom gražiai, tvarkingai, bet kažkaip taip po to išėjus drabstytis purvais, skleisti melą... Po to galvoji, kad ir programą suderinus, kaip tu gali dirbti po to bendrą darbą Lietuvos labui, nežinai, kaip ten pasisuks kiekvieną dieną“, – pažymėjo Regionų partijos lyderis.