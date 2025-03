Paluckui – klausimai dėl Vyriausybės kanceliarijoje įdarbinto žmogaus

„Nors dalį pinigų teko susimokėti, bet beveik 2 mln. eurų išėjimą pavyko sustabdyti. Kad tai nebūtų tik žodžiai – po to mūsų komandai sukūrimas to, ko reikėjo, kainavo dešimt kartų mažiau, nei buvo suplanuota Simono, – rašė buvęs departamento vadovas. – <...> Šiaip įdomi detalė – viso proceso metu sulaukėme didžiulio puolimo iš R. Žemaitaičio. Pagal tai kaip skaudėjo, atrodė, kad jo interesai ten labai platūs“.

„Kitaip sakant, žmogus, atsakingas už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su „Innoforce“ pasirašymą, dabar ateina kuruoti šalies IT ūkio strategijos ir IT biudžeto. Beje, kai jis iš VMVT pasitraukė, nuėjo dirbti į Ligonių kasas, kurios lapkritį pasirašė 4 mln. eurų kontraktą su „InnoForce“. Esu ramus, kad permokėta vėl kartais. Bet sutartis pasirašyta, galima judėti į kitas pozicijas“, – rašė jis.