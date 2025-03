Paluckui – dūris dėl Vyriausybės kanceliarijoje įdarbinto žmogaus: grąžinamos praėjusio šimtmečio schemos

„Kitaip sakant, žmogus, atsakingas už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su „Innoforce“ pasirašymą, dabar ateina kuruoti šalies IT ūkio strategijos ir IT biudžeto. Beje, kai jis iš VMVT pasitraukė, nuėjo dirbti į Ligonių kasas, kurios lapkritį pasirašė 4 mln. eurų kontraktą su „InnoForce“. Esu ramus, kad permokėta vėl kartais. Bet sutartis pasirašyta, galima judėti į kitas pozicijas“, – rašė jis.