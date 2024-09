Nurodė, ko dar tikėtis iš Seimo ir netikėtą pavardę į premjerus: suveiktų Grybauskaitės efektas

Visgi, A. Ramonaitė kalbėjo, jog jeigu darbai nėra atlikti per pirmus kadencijos metu, po to prie jų grįžti yra itin sudėtinga.

„Tu turi labai aiškiai žinoti, kokie yra tavo pirmieji žingsniai, per pirmus metus padaryti. O tai, kas nepadaryta per pirmuosius metus (valdžioje, aut. p.), tai po to tik smenga žemyn“, – įžvalgomis Žinių radijo eteryje dalijosi VU TSPMI politologė A. Ramonaitė.