Nausėda sureagavo į aviakatastrofą: viskas bus detaliai išsiaiškinta ir nustatyta

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Medikai informuoja, kad vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.