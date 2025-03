Naujausia apklausa: prastos žinios Žemaitaičiui, bet Landsbergio lygio dar nepasiekė

Politologas: kai esi galios pozicijoje, visuomenei atsiranda interesas nepasitikėti

„Tiesiog per mažai jį matė, per mažai žinojo. Taip, jis buvo kontraversiškas dėl to, kad jam buvo apkalta vykdoma, bet jis nebuvo pakankamai svarbus politikas. Dabar, kai jis tapo svarbesniu politiku, natūralu, kad juo nepasitikinčiųjų (skaičius – ELTA) užaugo“, – komentavo politologas.