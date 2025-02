Lietuvos vadovas: Trumpas nori taikos, kuri būtų naudingiausia JAV

„Nebus jokio Trečiojo pasaulinio karo. Manau, tikrai pagrindinių konflikte ar jo verpetuose atsidūrusių valstybių pozicija tikrai nėra tokia, kad išprovokuotų Trečiąjį pasaulinį karą. Bet situacija nėra paprasta. Be jokios abejonės, mums reikės labai gerai padirbėti NATO viršūnių susitikime, kad iš Hagos susitikimo išeitume aukštai pakelta galva ir pasakytume – kaip jau, beje, esame darę ir praeityje, per pirmąją prezidento Donaldo Trumpo kadenciją – žiūrėkite, nepaisant niūrių pranašysčių, mes sustiprėjome. Ir tą tikrai įmanoma padaryti“, – penktadienį TV3 televizijai sakė G. Nausėda, pabrėždamas, jog tai tiesiogiai priklausys nuo to, kiek Europa morališkai ir finansiškai prisidės prie didesnio gynybos finansavimo.