Konservatoriai ar socialdemokratai: Skvernelis tik vienus laiko galimais partneriais

– Šiandien, galbūt, yra noras pasakyti: o prieš ką tu čia; [dauguma] turi pasirinkę taikinius: vieni tuos daužo, kiti kitus daužo. Aš noriu kalbėti, už ką. Už stabilumą valstybėje, už profesionalumą ir atsakingą politiką. Kaip ir minėjau, be demagogijos, be radikalizmo, be neapykantos.