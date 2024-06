Kandidatų į EP akiratyje – ir labai netikėti scenarijai: jau įspėja apie sudėtingus laikus

Be abejo, be plėtros mes neišspręsime saugumo klausimų, be plėtros mes neišspręsime ir ekonominio augimo klausimo. Šiaip galbūt būtų ir pernelyg neatsakinga dalinti tokius pažadus, kad mes įvesime keturių darbo dienų savaitę ar padidinsime pensijas, bet precedentai yra dėl minimalios algos skaičiavimo formulės. Ir manau, kad ES tikrai gali ir pagal kompetenciją turi imtis priemonių, tokių gal ir tiesiogiai neveikiančių, bet netiesiogiai mažinančių socialinę atskirtį“, – dėstė D. Žalimas.