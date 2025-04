Kanada pasikeitė vos per kelis mėnesius – priežastis ne tik Trumpas

Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala konstatavo, kad per kelis mėnesius Kanados politinėje realijoje įvyko stulbinantys pokyčiai.

Pasikeitimo priežastys

Politologas išskyrė dvi to pokyčio priežastis.

„Pirmiausia, Justinas Trudeau, kadencijos pabaigoje būdamas nepopuliariu ministru pirmininku, pasitraukė iš pareigų. Be to D. Trumpas, pradėjęs savo karingą retoriką kaimynų atžvilgiu, įkvėpė liberalų rinkėjus ir dalį neapsisprendusiųjų mesti iššūkį agresyviai D. Trumpo retorikai. Liberalų partija tuo sėkmingiausiai pasinaudojo, ir to rezultatą matome dabar, kai turime situaciją, kai ne tik konservatorių partija nebebus valdžioje, bet ir konservatorių lyderis Pierre’as Polievre’as, kuris dar visai neseniai matavosi ministro pirmininko poziciją, net nelaimėjo savo rinkiminėje apygardoje, ir nepatenka į Parlamentą“, – komentavo L. Kojala.